Странный плавающий объект сняли из иллюминатора самолета

05.11.2020, 11:21, Разное

Представленная видеозапись, ставшая весьма популярной в сети Интернет, была сделана 50-летним жителем Ирландии Марианом Уилсоном.

Мужчина летел из Дублина в Прагу, когда неожиданно заметил нечто странное в Дублинском заливе. Неподалеку от берега плыл загадочный объект, похожий на темный пончик гигантских размеров. Очевидно, что это не могло быть какое-либо рядовое судно вроде корабля или субмарины.

Удивленный очевидец достал мобильный телефон и запечатлел аномалию на камеру гаджета, после чего выложил полученный ролик в виртуальное пространство.

Некоторые пользователи Всемирной паутины, ознакомившись с данными кадрами, посчитали, что на самом деле это был неопознанный летающий объект, паривший между заливом и авиалайнером, в котором находился Уилсон. Впрочем, другие комментаторы отмечают, что на воде отчетливо видны круги от плывущего по ней объекта.

Материал заинтересовал многочисленных конспирологов, уфологов и прочих альтернативных исследователей, несмотря на то что речь вряд ли идет об НЛО. Скорее, это был НПО – неопознанный плавающий объект, что, к слову, является вполне официальным термином. Несмотря на то что НПО встречаются заметно реже, чем знаменитые «летающие тарелки», на поверхности Мирового океана все же время от времени появляются объекты, природу которых трудно объяснить. И это, судя по всему, один из них…