 

Актриса Агата Муцениеце исполнила мечту на подиуме

05.11.2020, 11:17, Разное

Популярная российская актриса Агата Муцениеце решила вспомнить свое модельное прошлое и вышла на подиум. Бывшая жена Павла Прилучного откровенно призналась поклонникам, что исполнила свою мечту.
Агата Муцениеце всегда хотела закрывать показы знаменитых брендов, но не подходила из-за роста. В итоге она выбрала карьеру актрисы и стала блогером. В социальной сети Instagram Муцениеце показала отрывок видео, где закрывает модный показ. На подиум она вышла в шикарном длинном платье, а ее образ был дополнен черными ботинками и элегантной шляпой. На протяжении выхода знаменитость старалась быть невозмутимой, а в финале погладила морду лошади.

Поклонники в комментариях к публикации восхитились модельными данными звезды «Закрытой школе». Они отметили, что Агата Муцениеце отлично смотрится на подиуме.



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