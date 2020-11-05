Актриса Агата Муцениеце исполнила мечту на подиуме

05.11.2020, 11:17, Разное

Популярная российская актриса Агата Муцениеце решила вспомнить свое модельное прошлое и вышла на подиум. Бывшая жена Павла Прилучного откровенно призналась поклонникам, что исполнила свою мечту.

Агата Муцениеце всегда хотела закрывать показы знаменитых брендов, но не подходила из-за роста. В итоге она выбрала карьеру актрисы и стала блогером. В социальной сети Instagram Муцениеце показала отрывок видео, где закрывает модный показ. На подиум она вышла в шикарном длинном платье, а ее образ был дополнен черными ботинками и элегантной шляпой. На протяжении выхода знаменитость старалась быть невозмутимой, а в финале погладила морду лошади.

Поклонники в комментариях к публикации восхитились модельными данными звезды «Закрытой школе». Они отметили, что Агата Муцениеце отлично смотрится на подиуме.