В ДТП со скорой в Пермском крае погибли два фельдшера
05.11.2020, 11:08, Новости дня
Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком в Пермском крае, два фельдшера погибли, водитель скорой доставлен в больницу, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
«Сегодня около 9 утра на 20-м километре дороги Голдыри – Орда – Октябрьский произошло столкновение автомобиля скорой помощи и грузовика Hyundai. В результате ДТП погибли два фельдшера, мужчина и женщина. Водитель скорой доставлен в больницу», – передает ТАСС сообщение ведомства.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, 11 октября на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, которую на высокой скорости протаранил выехавший на встречную полосу автомобиль BMW. Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте.
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