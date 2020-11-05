 

Спрогнозировано увеличение добычи ископаемых в РФ в 1,5 раза за счет Арктики

05.11.2020, 11:08, Новости дня

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ) СО РАН спрогнозировали, что открытие новых месторождений с запасами нефти и газа в Арктической зоне РФ увеличат объемы ежегодной добычи природного газа в полтора раза – со 100 до 150 млн кубометров.

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, находящаяся в Арктическом регионе России, является одним из главных в стране и мире регионов по добыче нефти и газа. В ней находятся 14 областей, в которых уже найдены залежи полезных ископаемых, а также еще как минимум две области, в которых потенциальность запасов нефти и газа предстоит еще выявить. Сейчас добыча природного газа с учетом открытых недавно в этом регионе месторождений оценивается на уровне 100 млн кубометров.

«С учетом открытия новых месторождений ежегодная добыча природного газа может превысить 150 млн кубометров» – передает ТАСС текст сообщения.

Сотрудники института выяснили, что увеличение количества добываемых запасов нефти и газа в Арктической зоне возможно за счет исследования новых и мало обустроенных с точки зрения инфраструктуры территориях – такими сейчас являются области в центральной и северной части Гыданского полуострова, Хатангский региональный прогиб, а также акватория южной части Карского моря.

Ученые также выяснили, что увеличение объемов добычи нефти и газа связано с доизучением тех территорий, в которых полезные ископаемых уже были обнаружены. На данный момент на этих территориях малоизучены те почвенные отложения, которые формировались в юрский период, а именно более 174 млн лет назад.

Напомним, в июле в РФ начали разработку программы по геологическому изучению Арктики.



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