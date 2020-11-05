 

В РФ предложили штрафовать Google и Twitter за цензуру СМИ

05.11.2020, 11:03, Новости дня

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.+

Директор АППСИМ Владимир Зыков в письме министру Максуту Шадаеву призывает рассмотреть возможность принудительно арестовывать денежные средства нарушителей, передает РИА «Новости».

По информации Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и РФ 1.

Сейчас, согласно ст. 13.16 КоАП («Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации»), максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет десять тысяч рублей. В ассоциации считают, что для иностранных корпораций это ничтожно мало.

«В АППСИМ предлагают внести изменение в ст. 13.16 КоАП и добавить «на иностранных юридических лиц наложение штрафа от десяти миллионов рублей до одного процента международной выручки», – говорится в письме.

К цензуре ассоциация предлагает относить любые действия с контентом и аккаунтами, включая добавление дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.

Также в ассоциации призвали защитить профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров – блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп. Для этого Зыков предлагает рассмотреть возможность создания в РФ закона «О блогерах».

«Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве «блогера» и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ», – поясняется в письме.

Глава АППСИМ уточнил, что письмо направили в Минцифры 3 ноября. В ведомстве сообщили, что получили письмо.

«В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере 4 миллиона руболей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в РФ очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям», – заключил Зыков.

Ранее Роскомнадзор призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ, причиной стала маркировка YouTube контента российских телеканалов как «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий».

Роскомнадзор уведомлял об учащении случаев распространения зарубежными интернет-площадками YouTube, Instagram, Facebook и Twitter фейковой информации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.



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