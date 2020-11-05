 

Работающие женщины продемонстрировали отличную память

05.11.2020, 11:03, Разное

Ученые установили, что работающие женщины являются обладательницами отличной памяти. А вот у домохозяек после 60 лет наблюдается тенденция к медленному снижению памяти, результаты нового исследования были опубликованы в журнале Neurology.
Эксперты отметили, что главную роль в этом случае играет оплачиваемая работа, поскольку домохозяйки тоже выполняют физическую деятельность, но вознаграждения за нее не получают. Так, в исследовании приняли участие более шести тысяч женщин, чей возраст составлял в среднем 57 лет. Их поделили на две группы: в первую попали работающие женщины разного социального статуса (замужние, незамужние, бездетные и с детьми), во второй оказались домохозяйки.

В течение 12 лет велось наблюдение за группами, а каждые два года проводились тесты на память. Выяснилось, что от 55 до 60 лет у всех женщин показатели памяти оказались примерно одинаковыми. Но после 60 лет у домохозяек память работала менее эффективно, чем у женщин, имевших работу.



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