 

Определено условие, снижающее риск заразиться коронавирусом в кафе

05.11.2020, 11:03, Разное

Стало известно, в каких кафе риск заражения коронавирисом ниже. По словам врача Евгения Тимакова, нужно выбирать те места общественного питания, где хорошо проветривается помещение. Угроза COVID-19 возрастает в заведениях с плохой системой вентиляции.
Если помещение, где находится большое количество людей, не проветривается, то создаются все условия для распространения инфекций. Ежегодно осенью и зимой начинают распространяться болезни, поскольку закрываются преимущественно все окна и двери. То же самое касается и коронавируса.

Как заявил Тимаков, движение воздуха существенно снижает риск массового распространения COVID-19. Коронавирус не представляет большой опасности, если осуществляется быстрая циркуляция. Когда воздух застаивается в подвальном помещении, где нет системы кондиционирования, инфекция будет передаваться в разы чаще.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Странное молчание России

15.07 / У кого длиннее? Давно Путин не выглядел так жалко

12.09 / Мнение: Задачка от ЦРУ на внимательность

29.10 / Мнение: Он уехал жить в Лондон

02.07 / Ученые назвали провоцирующий развитие рака и бесплодия фрукт

14.10 / Скандалы: Царский подарок

05.08 / Янис Тимма рассказал о своих отношениях с детьми Анны Седоковой

01.09 / Мнение: Письмо: “Видят только крутого друга”

22.09 / Мнение: Дальний прицел

16.09 / Володин поднял вопрос о повышении зарплат преподавателей вузов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска