Определено условие, снижающее риск заразиться коронавирусом в кафе

05.11.2020, 11:03, Разное

Стало известно, в каких кафе риск заражения коронавирисом ниже. По словам врача Евгения Тимакова, нужно выбирать те места общественного питания, где хорошо проветривается помещение. Угроза COVID-19 возрастает в заведениях с плохой системой вентиляции.

Если помещение, где находится большое количество людей, не проветривается, то создаются все условия для распространения инфекций. Ежегодно осенью и зимой начинают распространяться болезни, поскольку закрываются преимущественно все окна и двери. То же самое касается и коронавируса.

Как заявил Тимаков, движение воздуха существенно снижает риск массового распространения COVID-19. Коронавирус не представляет большой опасности, если осуществляется быстрая циркуляция. Когда воздух застаивается в подвальном помещении, где нет системы кондиционирования, инфекция будет передаваться в разы чаще.