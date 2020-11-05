 

Эксперт Ушаков посоветовал пользователям пересмотреть отношение к смартфону

05.11.2020, 11:03, Разное

Эксперт в области цифровых технологий призвал пересмотреть свое отношение к смартфонам. Алексей Ушаков полагает, что от современных технологий не стоит отказываться, но необходимо научиться пользоваться ими.
Сотрудник Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) сравнил смартфон с кошельком, личным дневником и секретарем, отметив, что устройство уже давно перестало быть только телефоном. К гаджету просто необходимо ограничить доступ, чтобы посторонние без разрешения не могли им пользоваться или брать в руки, рекомендовал Алексей Ушаков.

По словам специалиста, смартфон точно такой же носитель конфиденциальной информации, как и бумажный вариант. Поэтому и отношение к нему в плане безопасности должно быть соответствующим. Но полностью отказываться от современных технологий Алексей Ушаков не советует, поскольку они имеют множество преимуществ.



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