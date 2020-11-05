Названы регионы, где легче всего накопить на ипотеку

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05.11.2020, 11:03, Новости дня

Жителям ЯНАО, Магаданской области и Чукотки могут собрать необходимый первоначальный взнос на ипотеку за 12 месяцев, сообщили аналитики института развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

В период с января по сентябрь средний срок накоплений, которые необходимы оформления кредита на жилье, составляет 21 месяц. Эксперты основывались на данных Росстата и Банка России, передает РБК.

Отмечается, что год назад этот срок оценивали в 19,5 месяца.

Аналитики исходили из того, что в семье, которая намерена взять ипотеку, работают два человека. Они откладывают на первый взнос, который составляет 20% от стоимости квартиры, около 30% заработной платы.

За 12 месяцев на первоначальный взнос по ипотеке могут накопить жители ЯНАО, Магаданской области и Чукотки – здесь размер кредита для жилья превышает общероссийский уровень: в целом по стране за девять месяцев этого года он составлял 2,45 млн рублей, а в указанных регионах – 3 млн, 2,6 млн и 3,1 млн соответственно.

Самые крупные кредиты для покупки жилья оформляют в Москве – в среднем 5,3 млн рублей, в Подмосковье – 3,7 млн, Санкт-Петербурге – 3,3 млн и на Сахалине – 3,6 млн.

В столице на первоначальный взнос по ипотеке нужно копить 23 месяца, а жителям Петербурга – на один меньше.

Дольше всех на первоначальный взнос откладывают на Северном Кавказе: в Дагестане семье на это потребуется более трех лет. В 64 регионах РФ люди могут накопить на первоначальную сумму для ипотеки за два-два с половиной года.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не допустить перекоса цен на жилье.



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