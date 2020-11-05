Соловьев раскрыл «ленинградское прошлое» Байдена

05.11.2020, 11:03, Новости дня

Журналист Владимир Соловьев опубликовал вырезку из газеты «Правда» 1979 года, в которой рассказывается о визите американских сенаторов во главе с нынешним кандидатом в президенты США Джо Байденом в Ленинград.

Согласно статье из газеты, опубликованной в Instagram-аккаунте Cоловьева, Байден в 1979 году во главе группы американских сенаторов приезжал в Ленинград. На тот момент он занимал пост председателя подкомиссии Сената США по европейским делам.

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Газета «Правда» 27 августа 1979 года. Выводы делайте сами и Байден наш?????

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) 4 Ноя 2020 в 9:30 PST

Байден посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил цветы к монументу Родины-матери. Отмечается, что политику вручили памятную медаль мемориала, на что Байден заявил: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Завоеванный мир должен стать целью нашей жизни».

Также американские сенаторы посетили Эрмитаж и Петродворец, а исполком Ленсовета устроил для зарубежных гостей обед.

«Газета «Правда» 27 августа 1979 года. Выводы делайте сами. И Байден наш?????», – подписал свой пост Соловьев.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, действующий американский лидер Дональд Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ход выборов в США и то, как у Трампа могут украсть шансы на победу.