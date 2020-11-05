 

Отсрочка лечения рака увеличивает риск смерти на 10%

05.11.2020, 10:53, Разное

Медики установили, что риск смерти повышается на 10%, если наблюдается отсрочка лечения рака. Несвоевременная терапия проводилась и раньше, но сейчас этот вопрос становится более острым из-за распространения коронавируса во многих странах.
Ученые из Канады и Великобритании обнаружили, что задержки в лечении онкологии оказывают значительное влияние на показатели смертности. Речь идет о хирургическом вмешательстве, химиотерапии, назначении специальных препаратов. Результаты исследования показали, что отсрочка в один месяц означает то, что риск наступления летального исхода у пациента увеличивается на 6-13%. Чем дольше не будет начинаться лечение, тем выше станет расти показатель.

Авторы научной работы считают, что нужно решать проблемы, связанные с использованием альтернативных методов лечения онкобольных. В частности, необходимо применять короткие, но эффективные химиотерапии. Лечение, которое откладывается на 10-12 недель, увеличивает риск смерти на 20%.



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