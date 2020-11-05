Филиппу Киркорову подарили эксклюзивную сумку, которую изготавливали год

05.11.2020, 10:53, Разное

Популярному российскому певцу Филиппу Киркорову подарили эксклюзивную сумку французского бренда Louis Vuitton. Известно, что на ее изготовление потребовался целый год.

Несколько дней назад Филипп Киркоров вместе с детьми отправился в Дубае. Там впервые за последние девять месяцев состоялся его большой сольный концерт. Организаторы фестиваля «Парус» по этому поводу решили преподнести королю отечественной эстрады дорогостоящий презент.



Изображение взято с: Instagram @fkirkorov

Сумка сделана в дорожном стиле, на ней присутствует узнаваемый логотип Louis Vuitton. Символика ярко светится различными цветами в темноте. Сумку выпустили в одном экземпляре. Артист по достоинству оценил подарок, назвав его со сцены «царским».