 

Филиппу Киркорову подарили эксклюзивную сумку, которую изготавливали год

05.11.2020, 10:53, Разное

Популярному российскому певцу Филиппу Киркорову подарили эксклюзивную сумку французского бренда Louis Vuitton. Известно, что на ее изготовление потребовался целый год.
Несколько дней назад Филипп Киркоров вместе с детьми отправился в Дубае. Там впервые за последние девять месяцев состоялся его большой сольный концерт. Организаторы фестиваля «Парус» по этому поводу решили преподнести королю отечественной эстрады дорогостоящий презент.

Изображение взято с: Instagram @fkirkorov
Сумка сделана в дорожном стиле, на ней присутствует узнаваемый логотип Louis Vuitton. Символика ярко светится различными цветами в темноте. Сумку выпустили в одном экземпляре. Артист по достоинству оценил подарок, назвав его со сцены «царским».



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