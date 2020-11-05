 

Певица Ирина Дубцова раскрыла подробности личной жизни

05.11.2020, 10:53, Разное

Известная российская певица Ирина Дубцова раскрыла подробности личной жизни. Она рассказала, что на данный момент ее сердце никому не принадлежит.
Ирина Дубцова не любит говорить о личной жизни. Журналистам она дала редкий комментарий на этот счет. Сейчас артистка ни с кем не строит отношения. На свидания знаменитость не ходит, поскольку существует угроза заражения COVID-19. В целом она признается, что разочаровалась в представителях противоположного пола. Дубцова чувствует, что среди потенциальных претендентов никто не способен удивить ее своими поступками.

В последнее время мужчины пользуются доступностью дам, а это негативно сказывается на построении отношений. По словам победительницы «Фабрики звезд», все сводится к финансовым вопросам и физиологическим потребностям. Фразами о любви Дубцова пользуется только при написании текстов песен, поскольку в реальной жизни их произносить некому.

Несмотря на то, что рядом нет избранника, исполнительница не чувствует себя одинокой. Большую часть своего времени она посвящает сыну Артему. Поскольку Дубцова является трудоголиком, периодически она устраивает себе отдых. Отпуск она предпочитает проводить на Мальдивах, но прошлым летом из-за закрытия границ отправилась в Турцию.



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