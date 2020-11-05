Мнение: Трамп объявил себя победителем выборов

05.11.2020, 10:45, Разное

Трамп объявил себя победителем выборов https://www.rbc.ru/politics/04/11/2020/5fa258099a794762e51259aa не дожидаясь окончания подсчета голосов https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html.

Байден заявил, что не согласен с этим и собирается судится на тему результатов. Крупные социальные сети начали блокировать заявления Трампа о победе.

Реализуется практически лучшей сценарий – итоги выборов будут определяться через суд и длительные споры о том, кто победил, Традиция о том, что кто-то признает поражение на следующий день после выборов благополучно отброшена.

Трамп добился главного – не дал демократам получить отрыв, после чего его аргументы о голосовании по почте вполне могут быть разыграны, а успешное назначение нового судьи в Верховный Суд может приобрести решающий характер.

В Вашингтоне и Лос-Анджелесе полиция задержала несколько десятков человек на последовавших после объявления Трампа протестах.

В общем, 2020-й год продолжает себя оправдывать.