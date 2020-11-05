Как итоги выборов в США отразятся на курсе рубля

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05.11.2020, 10:43, Разное

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах, российская валюта сразу начнет колебаться. Если первое место займет Джо Байден, то “турбулентность” будет наблюдаться немного позже. Александр Абрамов отметил, что спрогнозировать точное поведение рубля пока не удается.

Также эксперт не исключает, что после выборов в США мир разделится на зоны влияния, каждая из которых – с собственными валютами. По его мнению, рыночная модель экономики больше не актуальна. У денег больше нет кредитной силы.

Вместе с тем многие финансовые аналитики и экономисты уверены: победа Байдена ослабит рубль. Например, глава ИАЦ “Альпари” Александр Разуваев считает, что демократ смягчит санкции против Ирана, что приведет к снижению стоимости нефти.

Также возможно, что лидерство Байдена повлечет за собой новые санкции в отношении России и курсу доллара до 85 рублей.

Напомним, в США завершились выборы президента. По предварительным данным, Джо Байден набрал 264 голоса выборщиков, Дональд Трамп 214 (для победы требуется – 270). В штабе действующего президента предполагают, что итоги голосования сфальсифицированы.



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