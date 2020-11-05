Жена Павлика рассказала, что происходит с ней, когда мужа нет дома

05.11.2020, 10:35, Новости дня

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, на своей странице в Instagram публично призналась в любви супругу.

“Нам пять лет. Я, как и прежде, люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях, я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам, считаю каждую минуту. И это правда. Спасибо за все, любимый”, – написала она.

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Нам 5 лет * Я как и прежде люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам считаю каждую минуту. И это правда * Спасибо за все, любимый *

Публикация от Катя Репяхова (@repyahovakate) 4 Ноя 2020 в 9:48 PST

“Вы даже похожи друг на друга внешне”, – отметила подписчица ekaterinanikolaevna94.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы. Для Репяховой брак с певцом – первый.

29 мая 2020 года Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика торжество было отложено.