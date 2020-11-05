Украина предлагает завершить войну на Донбассе в начале 2021 года и в марте провести там выборы – Кравчук

05.11.2020, 10:35, Новости дня

Украина подготовила “План совместных шагов” для трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, в котором содержится предложение завершить войну на Донбассе в начале 2021 года, рассказал агентству “Интерфакс-Украина” глава украинской делегации в ТКГ, первый президент страны Леонид Кравчук.

“Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружение – все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года”, – сказал он.

После этого, по словам главы украинской делегации, Киев должен получить контроль над границей и обеспечить там “нормальную жизнедеятельность”.

“Составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед”, – добавил он.

Как пишет агентство, Кравчук заявил о необходимости урегулировать вопрос ответственности для боевиков и недопущения наказания для тех, “на ком нет вины за совершение преступлений”.

“Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги – они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле”, – добавил Кравчук.

Местные выборы, согласно украинскому плану, должны пройти в ОРДЛО не позже 31 марта 2021 года. Процесс волеизъявления должен быть организован согласно Конституции Украины и стандартам ОБСЕ, подчеркнул Кравчук.

“Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала многое в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение”, – добавил он.

Предлагаемый Украиной “План совместных шагов” не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, подчеркнул Кравчук.

“Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах”, – сказал он.

Кравчук говорит, что в “Плане совместных шагов” должны быть “учтены предложения всех сторон”.

“Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным и мы нашли ту “золотую середину”, которая отвечает интересам всех сторон, а главное – людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса”, – утверждает он.

Этот план, вероятно, будут обсуждать на заседании 11 ноября. Как рассказывал Кравчук, о необходимости найти новые подходы на прошлом заседании заявила Россия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).