В Конгресс США впервые избрали открытого темнокожего гея

05.11.2020, 10:35, Новости дня

Кандидат в Конгресс от Демократической партии из Нью-Йорка Ричи Торрес стал первым в истории темнокожим геем, избранным в Конгресс. Об этом 4 ноября сообщает CBS News.

Торрес, победивший кандидата от республиканцев Патрика Деликса, в Палате представителей будет представлять Южный Бронкс.

“60% демократов в Палате представителей составляют женщины, цветные люди и представители ЛГБТ”, – рассказал он после победы.

Торрес сменит в Палате представителей конгрессмена Хосе Серрано, который находился на этом посту в течение 40 лет.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и экс-вице-президента Джо Байдена. Также в этот день проходили перевыборы в Палату представителей и в Сенат.