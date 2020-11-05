 

“Господи! Поскорее!”. 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам

05.11.2020, 10:35, Новости дня

71-летняя российская певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram новый селфи-снимок.

“Приходит время теплой одежды. Надеюсь, одежда согреет надежду, что люди когда-нибудь станут добрее. Молюсь и прошу: “Господи! Поскорее”, – написала она.

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Приходит время тёплой одежды.Надеюсь одежда согреет НАДЕЖДУ,что люди когда нибудь станут добрее.Молюсь и прошу: «Господи!Поскорее».

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Ноя 2020 в 3:01 PST

Подписчики по-разному прокомментировали снимок.

Некоторые прислали эмодзи сложенных в молитве рук, другие оценили внешность певицы.

“Станут добрее. Добро побеждает зло”, – заверила larisa19.ru.

“Какая вы красивая, молодая, потрясающая женщина! Шикарно выглядите, добра вам. Как вы в свои годы так выглядите? Как в форму пришли?” – спросила maribolya_.

“Не нужно смазывать волосы вместе с кожей лица… Плохие у вас навыки фотошопа…” – заявил loaslacker.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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