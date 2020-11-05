Зеленский тепло принял оправданного по делу об убийстве украинского нацгвардейца: Вы молодец

05.11.2020, 10:23, Разное

В пресс-службе украинского лидера уточнили, что встреча прошла в его офисе. Беседа протекала в теплой атмосфере. Владимир Зеленский спросил у Виталия Маркива о самочувствии и узнал подробности его пребывания в тюрьме.

“Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться”, – обратился к военному президент. Освобождение Маркива он назвал победой Украины на международном уровне. Зеленский добавил, что сделал все, что было в его силах.

Напомним, в июле прошлого года бойца добровольческого батальона Виталия Маркива приговорили в Милане к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли. Журналист умер в результате минометного обстрела под Славянском в 2014 году.

Вместе с итальянцем погиб и его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел срочно заняться вопросом возвращения военного на Украину. Апелляцию подали 20 ноября прошлого года.

Спустя год итальянский суд оправдал Виталия Маркива. Было установлено, что украинский военнослужащий не совершал преступление. Мужчину освободили и вернули на родину в начале ноября этого года.