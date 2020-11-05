Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона

05.11.2020, 10:23, Разное

Больше всего случаев – 5 255 – выявили в Москве. Далее следует Санкт-Петербург с 1 093 инфицированными. На третьем месте оказалась Московская область, где вирус подхватили 588 человек.

Также в первую десятку по числу заразившихся за сутки попали Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская, Свердловская области, Красноярский край, Республика Коми.

В оперативном штабе уточнили, что новые случаи зарегистрировали в 85 регионах страны. У 25,9% из заразившихся нет ярко выраженных симптомов. Вылечились 12 238 человек, умерли 292 пациента.

Таким образом, с начала пандемии диагноз поставили 1,7 миллиона россиянам. Выписались из больниц 1,2 миллиона граждан. Жертвами коронавируса нового типа стали 29 тысяч человек.

28 октября в стране начал действовать всеобщий масочный режим. Россияне должны носить средства защиты в транспорте, магазине, лифте и других местах массового скопления людей.

Напряженная ситуация складывается в Москве. В понедельник, 5 ноября, власти города приняли решение о продлении дистанционного режима обучения для школьников старших классов.