Новый год с «животными»
 

Новый год с «животными»

05.11.2020, 10:20, Новости
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431 тысячу рублей потратит администрация Рыбинска на новогоднее световое оформление города.

В этом году Рыбинск украсят декоративные световые элементы животных (медведь, лось, кабан, лиса и три зайца), а также традиционные рыбы и шары.

«Животных» разместят на площади им. П.Ф. Дерунова, «рыб» на ул. Крестовой, «шары» на мосту через Волгу.

Общее количество декоративных световых элементов составит 30 штук.

В соответствии с проектом контракта, подрядчик должен установить фигуры животных до 10 декабря.

Торги на установку новогодних елей и «снежинки» пока не объявлены.



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