Новый год с «животными»
05.11.2020, 10:20, Новости
Теги: Бюджет, Праздник
431 тысячу рублей потратит администрация Рыбинска на новогоднее световое оформление города.
В этом году Рыбинск украсят декоративные световые элементы животных (медведь, лось, кабан, лиса и три зайца), а также традиционные рыбы и шары.
«Животных» разместят на площади им. П.Ф. Дерунова, «рыб» на ул. Крестовой, «шары» на мосту через Волгу.
Общее количество декоративных световых элементов составит 30 штук.
В соответствии с проектом контракта, подрядчик должен установить фигуры животных до 10 декабря.
Торги на установку новогодних елей и «снежинки» пока не объявлены.
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