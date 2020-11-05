Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

05.11.2020, 10:08, Новости дня

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным Московской биржи на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 1,36% и достиг отметки в 2824,45 пункта, индекс РТС вырос на 1,18%, до 1121,24 пункта, передает ТАСС.

К 10.10 индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2819,83 пункта (+1,2%). Индекс РТС прибавлял уже 2,03% и находился на отметке в 1130,63 пункта.