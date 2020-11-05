Создателей Telegram-канала Nexta обвинили по двум статьям в Белоруссии

05.11.2020, 10:08, Новости дня

Создатели белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Степан Путило и Роман Протасевич стали обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Путило и Протасевича обвиняют в «организации массовых беспорядков» и «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 293 и ст. 342 Уголовного кодекса), сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Отмечается, что в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с «совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

Ранее суд Центрального района Минска признал Белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. МВД Белоруссии сообщило, что ребрендинг этого канала и изменение его логотипа не станут основанием для исключения из списка экстремистских материалов.