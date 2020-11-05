 

В США впервые выявили больше 100 тыс. случаев коронавируса за сутки

05.11.2020, 10:08, Новости дня

В США зафиксирован рекорд по приросту пациентов с COVID-19 – за сутки зафиксировано больше 104 тыс. случаев, сообщают местные СМИ.

Наибольший прирост случаев COVID зафиксирован в 17 штатах, передает газета The Washington Post. Это, в частности, Канзас, Теннеси, Вирджиния, Оклахома, Монтана, Айова, Северная Дакота, Южная Дакота, Огайо, Небраска, Миннесота, Индиана и Западная Вирджиния.

Директор Национального института здравоохранения США Фрэнсис Коллинз призвал американцев носить маски в публичных местах. Он сослался на исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, из которого следует, что если большинство американцев будут носить маски, то к марту можно будет спасти до 130 тыс. жизней.

Если же американцы продолжат игнорировать масочный режим и социальную дистанцию, то уже к концу февраля число смертей от коронавируса в США может достичь 1 млн.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что пресса пытается запугать американцев новой вспышкой коронавируса перед выборами в стране.

Также в США уничтожили российские аппараты ИВЛ, которые были переданы в качестве гуманитарной помощи.



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