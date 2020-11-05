В России создали биоклапан для сердца с неограниченным сроком годности

05.11.2020, 9:53, Разное

Российские исследователи разработали новейший искусственный биоклапан для сердца с неограниченным сроком годности. Уникальная разработка не имеет аналогов в мире, отметили ее создатели.

Разработкой биоклапана для сердца совместно занимались сотрудники компании «Кардиотехника» и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Устройство отличается от аналогичных приборов улучшенными характеристиками. Так, после операции по его установке пациенту не потребуется принимать лекарства. Кроме того, срок службы биоклапана назвали неограниченным.

По словам разработчиков, их изобретение не изнашивается и не вызывает воспалений в отличие от традиционных имплантатов, которые необходимо менять после 6-12 лет использования. Биоклапан пригоден к установке в любом возрасте, он не вызывает отторжения организмом, наоборот, состояние здоровья после его установки улучшается, что показали результаты клинических испытаний.