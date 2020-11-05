Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве

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05.11.2020, 9:48, Новости дня

Бывший сотрудник ФСБ, ныне бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в мошенничестве в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в причастности к хищениям из управляющей компании», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, управляющая компания контролировала элитное жилье в Москве в квартале «Золотая миля». Собеседник агентства отметил, что задержание произошло накануне в центре Москвы.



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