Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве

05.11.2020, 9:48, Новости дня

Бывший сотрудник ФСБ, ныне бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в мошенничестве в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Виталий Ботонькин задержан по подозрению в причастности к хищениям из управляющей компании», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, управляющая компания контролировала элитное жилье в Москве в квартале «Золотая миля». Собеседник агентства отметил, что задержание произошло накануне в центре Москвы.