Жена Сергея Семака Анна рассказала о потере ребенка

05.11.2020, 9:45, Разное

Жена главного тренера “Зенита”, писательница Анна Семак рассказала, как потеряла одну из дочерей-близняшек. Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Instagram – в день рождения своей дочери Варвары.

Варвара СемакО том, что я беременна близнецами, я знала намного раньше, чем сообщила мне врач, долго водивший датчиком по животу…

– Их двое?

– Совершенно точно – ответила женщина, всматриваясь в монитор. Нина и Варвара – имена для девочек мы выбрали сразу.

Каждое утро я просыпалась в шесть утра и выходила на безлюдный берег Волги, в то время мы жили в Казани, с черным королевским пуделем Марли, следовавшим за мной нога в ногу. (Марли погиб как только родилась Варвара) После утренней прогулки погружалась в водоворот домашних дел, пока однажды не заболела… Один из близнецов не выжил,- рассказала Анна, отметив, что это стало для нее первой проверкой на прочность:

Врачи пытались донести, что раз что-то пошло не так, надо избавиться от второго ребенка как можно быстрее, мол природа отвергает только непригодный биоматериал. Помню, убежала из женской консультации бегом, рыдала на плече мужа, решив принять любой вызов судьбы с благодарностью. Нездорова? Мы справимся. Через несколько месяцев, собираясь на матч “Рубин” – “Барселона”, почувствовала недомогание… Роды были запланированы не раньше, чем через два с половиной месяца, в Швейцарии… Выпью анальгетик и поеду на футбол – думала я, но все же, решив подстраховаться, заехала в роддом проверить все ли в порядке. Дальше экстренное кесарево и тишина, вместо ожидаемого крика младенца. Очень рано. Очень неожиданно. Очень больно.

Анна Семак с детьмиАнна рассказала, что первый год дался им нелегко – недоношенная Варвара в три месяца заболела бронхитом. Но Семакам удалось справиться с превратностями судьбы, и сейчас Варвара растет – отличница и гордость семьи:

Папина копия – ямочки на щечках, дисциплина, пунктуальность… Папина любовь – отличница, заступница в любых ситуациях. Верю, что из неё вырастет хороший человек, достойный своего отца, нежно любящий маму и всю остальную семью. С днем рождения, Варечка! Наша любовь, наше вдохновение. Храни тебя Бог от всякого зла.

Напомним, Сергей и Анна вместе много лет. У Сергея есть сын Илья от первого брака, у Анны – дочь Майя от первого брака, общих детей у них пятеро – Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Также в 2016 году пара взяла из детского дома девочку Таню с ограниченными возможностями. Подробное интервью о ней Анна давала порталу “Такие дела” – почитать его можно здесь.

Семья Семак