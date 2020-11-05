Мужчина умер после поножовщины в центре Санкт-Петербурга

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05.11.2020, 9:43, Разное

В полицию поступили данные о конфликте в доме на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга, по итогам которого один из его участников попал в больницу с ножевым ранением в области живота, передает РИА ФАН. Несмотря на все усилия врачей от полученных травм мужчина скончался. Его соперника задержала полиция. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



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