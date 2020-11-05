 

Я сказал Трампу: «Если ты мужик, то уйди сам, по-хорошему. Не цепляйся за власть» – Александр Лукашенко

05.11.2020, 9:37, Разное

Президент Белоруссии провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора стороны обсудили предварительные итоги проходящих выборов в США и недостатки современных демократических институтов.

– Трамп сам мне позвонил поздно ночью, чтобы посоветоваться. Говорит: «Саша, кажется я проигрываю Байдену. Что делать?». Я ему сказал: «Если ты мужик, то уйди сам, по-хорошему. Не цепляйся за власть. Иначе народ тебя проклянет и просто возненавидит. Ты останешься в истории Америки законченным диктатором. Люди тебя сметут в одночасье! Упрешься — тогда придется стрелять, и кровь простых американских работяг будет на твоих руках. Посидел один срок и хватит. Дай другим порулить». Он, конечно, стал мне возражать, рассказывать про массовые фальсификации и подтасовки, подкуп избирателей и тому подобное. Я его резко оборвал и посоветовал, чтобы он об этом сразу же забыл и никогда больше не упоминал. А то ведь посадят дурака, — поделился подробностями разговора Александр Лукашенко.

Лидеры двух государств также сравнили избирательную систему США и Белоруссии. Белорусский президент выразил мнение, что коллегия выборщиков негативно влияет на выборы президента и имеет мало общего с демократией.

– Эти выборщики это же мухлеж чистой воды! Победил ты в одном штате и все выборщики как бы за тебя. А потом сидит там какая-нибудь грымза, которой миллионы избирателей доверили свои голоса, и ты ей разонравился вдруг. Она возьмет и проголосует против тебя, а ты потом проиграл. Хорошо, что у нас в Белоруссии такого нет. Люди сами идут и голосуют напрямую без всяких посредников. Если бы у нас была такая система, то я вряд ли бы избрался даже на первый срок, а страной управляли какие-нибудь проходимцы, — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии высказал надежду, что Дональд Трамп все же сможет победить на этих выборах и многолетнее плодотворное сотрудничество Александра Лукашенко и США продолжится. Но если все-таки новым президентом станет Джо Байден, то Трампу следует мужественно принять реальность. По мнению Лукашенко, нужно уметь проигрывать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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