 

Главного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей объявили в розыск

05.11.2020, 9:32, Новости дня

Следственный комитет объявил в международный розыск Константина Свитнева – основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. В четверг Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СК о заочном аресте фигуранта, сообщил его адвокат Игорь Трунов.

«Басманный районный суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте Константина Свитнева, который был объявлен в международный розыск в начале октября», – цитирует ТАСС защитника.

По его словам, данное ходатайство следствия не отвечает требованием законности.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово.

Мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни в квартире, где также находилось еще трое детей, рожденных аналогичным способом. Уточняется, что родители детей – иностранцы, они занимались оформлением документов на детей, чтобы уехать с ними за рубеж.



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