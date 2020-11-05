 

Нацгвардию отправили усмирять беспорядки в американском Портленде

05.11.2020, 9:32, Новости дня

Власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за вспыхнувших там беспорядков на фоне выборов, сообщили в офисе шерифа округа Малтнома.

«Массовые акты насилия происходят сейчас в центре Портленда. В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун… привела в действие использование национальной гвардии штата Орегон для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия, а также для поддержания общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», – передает РИА «Новости» сообщение офиса.

Полиция Портленда объявила беспорядки, начавшиеся в городе в среду вечером бунтом. Как сообщается, одна из групп протестующих, собравшихся в центре Портленда, начала бить витрины и кидать в сотрудников правоохранительных органов различные предметы. К настоящему моменту сообщается о как минимум 10 задержанных.

По данным правоохранительных органов, у одного из задержанных, который, предположительно, кинул «коктейль Молотова» в полицейских, была изъята винтовка, патроны, самодельная взрывчатка и баллончики с краской.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. 



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