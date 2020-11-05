 

Задержанный за организацию убийств в Екатеринбурге оказался нештатным кадровиком УВД

05.11.2020, 9:32, Новости дня

Предприниматель Назим Мусаев, задержанный в Екатеринбурге за организацию убийств, оказался нештатным кадровиком городской полиции.

Источник «Ura.ru» рассказал подробности отношений арестованного с бывшим начальником УВД Екатеринбурга Игорем Трифоновым, который обвиняется в получении взятки и других коррупционных преступлениях.

«В ноябре-декабре 2014 года Мусаев предлагал [сотруднику ОЭБ и ПК УМВД Екатеринбурга] Денису Жданову попросить у Трифонова какую-либо руководящую должность в городской полиции», – сообщил источник, ссылаясь на показания самого Жданова. 

Отмечается, что Мусаев имел пропуск на территорию УМВД Екатеринбурга, а также свободно входил в кабинет начальника управления Игоря Трифонова. Еще один офицер УМВД Екатеринбурга также рассказывал следствию об особых отношениях с начальством.

Кроме того источник сообщил, что Мусаев способствовал назначению в 2015 году Эдуарда Воронина на должность главного антикоррупционера УМВД Екатеринбурга. С его показаний началась цепочка задержаний, которую провели оперативники свердловского УФСБ в 2019-2020 годах. Воронин пошел на сделку с правосудием и в обмен на условный срок вывел следствие на генерала Трифонова, которого в минувшем сентябре задержали в Москве по обвинению в получении взятки. 

После этого был задержан Мусаев, который обвиняется в организации убийства двух человек, в том числе конкурента по бизнесу в Тавде Турала Мустафаева.



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