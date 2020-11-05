 

Наталья Подольская показала нежное фото с новорожденным сыном

05.11.2020, 9:17, Разное

Российская певица Наталья Подольская показала нежное фото с новорожденным сыном Иваном. Вчера у мальчика была первая профессиональная съемка. Одним из кадров артистка поделилась в социальной сети Instagram.
Наталья Подольская вспомнила, что аналогичная фотосессия проводилась, когда ее старший сын Артемий был маленький. Тогда молодые родители устроили съемку на 13-й день жизни малыша. Второму наследнику пары Ивану вчера исполнилось 14 дней.

Наталья Подольская решила пригласить того же фотографа, что и пять лет назад. Вместе с ней певица вспомнила, какой была нервной после первых родов. Сейчас знаменитость старается оставаться спокойной, поскольку маленьким детям в таком возрасте передается настроение матери. У своих фолловеров она спросила, согласны ли они с последним утверждением.

Напомним, что для певца Владимира Преснякова сын стал третьим. У него есть наследник Никита, который был рожден в отношениях с Кристиной Орбакайте.



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