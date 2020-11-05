 

В Мичигане заявили о «явно искаженных» неофициальных результатах

05.11.2020, 9:08, Новости дня

Власти округа Антрим в американском штате Мичиган сообщили о «явно искаженных» предварительных результатах подсчетов голосов, их признали неверными и удалили.

В пресс-релизе, опубликованном на странице администрации округа в Facebook, говорится: офис председателя избирательной комиссии округа Антрим Шерил Гай «усердно работал, чтобы проанализировать результаты и определить источник расхождений, обнаруженных сегодня рано утром».

Позже власти округа сообщили, что предварительная информация, опубликованная рано утром в четверг, была неверной, ее удалили.

Власти предполагают, что к расхождениям мог привести сбой в спецоборудовании, однако, по словам Гай, это могло стать результатом «человеческой ошибки».

Как указывает издание Detroit Free Press, округ Антрим традиционно поддерживает на выборах представителей Республиканской партии, передает РИА «Новости».

В 2016 году Трамп победил в этом округе с результатом в 62%, опередив своего оппонента Хилари Клинтон примерно на четыре тысячи голосов.

В среду утром, согласно предварительным результатам, после подсчета 95% бюллетеней кандидат от демократической партии Джо Байден опережал Трампа на более чем 3 тыс. голосов.

Ранее штаб Дональда Трампа подал иск для приостановки подсчета голосов на выборах президента США.

Позднее сообщалось, что в иске выдвинуто требование к сотрудникам избирательных комиссий в штате Джорджия соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Иски также поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.

Напомним, Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане.

В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.



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