Жителей Китая напугал неизвестный объект пролетевший над северо-востоком страны

05.11.2020, 9:01, Разное

Таинственный светящийся объект, движущийся по ночному небу, напугал жителей провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Множество очевидцев наблюдали яркую вспышку света и неизвестный объект движущуюся с низкой скоростью над жилыми районами.

Возникли различные версии относительно того, что это было, но китайцы уверены, что это скорее НЛО, чем метеорит. Уж слишком отличается он от того, как выглядят падающие метеориты.

Пылающий объект был замечен около 22.05 – 30 октября жителями города Шуаняшань провинции Хэйлунцзян.

Яркий объект, сияющий желтым светом, сопровождался следом, который, казалось, был пламенем, проносящимся по ночному небу. Потрясенный увиденным, очевидец кричит: «Посмотрите на это большое пламя!»

Объект был виден около полутора минут, прежде чем он внезапно исчез в темноте.

Любопытные пользователи сети поспешили высказывать свои предположения о таинственном падении яркости, поскольку кадры быстро собрали более 1,7 миллиона просмотров на Weibo с момента публикации в воскресенье.

– Можно было бы подумать, что это метеорит, но то, что я вижу честно говоря сбивает меня с толку. Его скорость была не такой высокой, как у обычных метеоритов, поэтому нам необходимо изучить его подробнее, – сказал Лю Чуанхао, генеральный секретарь Астрономического общества провинции Хэйлунцзян.