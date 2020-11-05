 

Конфликтующий с Сергеем Зверевым сын сам нашел новую работу

05.11.2020, 8:53, Разное

Сыну Сергея Зверева удалось самостоятельно найти работу без помощи звездного отца. Сергей Зверев-младший старается жить самостоятельно, сейчас он со своей супругой копит на ипотеку и первоначальный взнос, об этом пояснила его жена.
Когда Сергей Зверев-младший узнал, что он является приемным ребенком, то захотел выяснить, где находятся его биологические родители. Против этого выступил стилист, но конфликт усугубился, когда сын знаменитости женился на девушке, которую модельер принимать не собирался. С тех пор на помощь знаменитого отца рассчитывать не приходилось, отметила Юлия Зверева.

Ранее Сергей Зверев-младший был разнорабочим, но теперь трудится системным администратором. Супруги проживают в Коломне, где они снимают жилье. Сейчас они копят на первоначальный взнос по ипотеке, пара мечтает приобрести просторную двухкомнатную квартиру. Стоит отметить, что Сергей Зверев со многими родственниками имеет конфликтные отношения, например, с родней из Иркутской области.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Родные Фриске отсудили у Шепелева миллионы: озвучено решение

31.07 / «Игра престолов» признана зрителями лучшим сериалом XXI века

11.09 / Осужденные ждать

28.10 / Скандалы: «У меня в руках огромная дубина неандертальца»

08.09 / Новый российский препарат помог снизить смертность от COVID-19 в пять раз

25.10 / Нарколог Казанцев назвал простые способы борьбы с похмельем

18.09 / Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении границы с Украиной

28.10 / Социолог раскрыл правду о ситуации в Белоруссии: У нас не протесты

08.09 / «Нехорошие» квартиры, в которых люди хотят совершить суицид

06.08 / Мнение: Первоапрельская Украина (2018)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска