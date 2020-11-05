Конфликтующий с Сергеем Зверевым сын сам нашел новую работу

05.11.2020, 8:53, Разное

Сыну Сергея Зверева удалось самостоятельно найти работу без помощи звездного отца. Сергей Зверев-младший старается жить самостоятельно, сейчас он со своей супругой копит на ипотеку и первоначальный взнос, об этом пояснила его жена.

Когда Сергей Зверев-младший узнал, что он является приемным ребенком, то захотел выяснить, где находятся его биологические родители. Против этого выступил стилист, но конфликт усугубился, когда сын знаменитости женился на девушке, которую модельер принимать не собирался. С тех пор на помощь знаменитого отца рассчитывать не приходилось, отметила Юлия Зверева.

Ранее Сергей Зверев-младший был разнорабочим, но теперь трудится системным администратором. Супруги проживают в Коломне, где они снимают жилье. Сейчас они копят на первоначальный взнос по ипотеке, пара мечтает приобрести просторную двухкомнатную квартиру. Стоит отметить, что Сергей Зверев со многими родственниками имеет конфликтные отношения, например, с родней из Иркутской области.