В Ереване сообщили об обстреле Шуши и Мартуни в Карабахе

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05.11.2020, 8:48, Новости дня

Официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанские вооруженные силы в четверг утром обстреляли города Шуши и Мартуни в Нагорном Карабахе.

«Рано утром противник возобновил обстрел мирных поселений Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). В частности, из тяжелых орудий обстреляли Мартуни и Шуши», – передает ТАСС сообщение Ованнисяна.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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