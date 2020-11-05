Мнение: О супер-достижении космической сверхдержавы

05.11.2020, 8:45, Разное

Загадочка для разминочки: «Идёт дефицит в дефиците, несёт дефицит в дефиците».

Поколению зумеров её не понять. Да и миллениалам, пожалуй, тоже. Что не мешает им гордиться «великим прошлым» великого #СССР, который запускал корабли в Космос, создал атомную бомбу и вообще на равных говорил с единственной нынешней сверхдержавой.

Но вот вам парадокс. Первый в мире искусственный спутник Земли Советский Союз отправил на орбиту в 1956 году. Человека – всего лишь на пять лет позже (на четыре с половиной, если придираться к точности). А… туалетную бумагу научился делать ещё на восемь с половиной лет позже!

3 ноября 1969 года на Сясьском целлюлозо-бумажном заводе впервые в СССР началось производство туалетной бумаги.

Сложно поверить, что до этой даты пипифакс, широко распространённый по всему миру с конца 1920-х, нигде и никогда в «великом – могучем» не выпускался. Ещё сложнее поверить, что инновационный продукт поначалу… совершенно не пользовался спросом. Настолько что для его распространения директоров некоторых крупных учреждений даже обязали в принудительном порядке приобрести для своих туалетов по 10 тыс. рулончиков.

Советские люди привычно подтирались «газетками». Или иными подручными средствами, вплоть до листьев лопуха или мать-и-мачехи. Специальная перфорированная бумага в рулонах казалась буржуазной роскошью. Всё было плохо настолько, что кто-то из умных советских управленцев придумал запустить слух о вредном свинце, из которого якобы чуть более, чем полностью состояла типографская краска. Это подействовало.

И уже к концу 1970-х нормальная туалетная бумага… стала дефицитом, хотя выпускалась сотнями миллионов рулонов в год.

Да, это ещё один парадокс Советского Союза: начав выпуск пипифакса, он не справился со спросом. Впрочем, так было с любым популярным продуктом.

Ответ на загадку в начале заметки – «Идёт дворник в дублёнке, несёт колбасу (вар. – селёдку) в туалетной бумаге».

Зато мы делали ракеты ©

Так чем тут гордиться-то?