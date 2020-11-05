 

В Москве вновь продлили дистанционный режим для школьников

05.11.2020, 8:43, Разное

Школьники старших классов будут учиться дома еще две недели – с 9 по 22 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, ситуация с распространением вируса стала обостряться в начале этой недели. Количество выявляемых больных и госпитализаций в городе резко выросла.

Собянин отметил, что многие дети хотят вернуться в классы. “Но на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано”, – написал он.

Материал дополняется.



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