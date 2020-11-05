Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных – штаб ООС

05.11.2020, 8:40, Новости дня

За прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима тишины со стороны пророссийский боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области задокументировано пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, военные Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/378224296861683/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.