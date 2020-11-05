 

Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных – штаб ООС

05.11.2020, 8:40, Новости дня

За прошедшие сутки, 4 ноября, на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима тишины со стороны пророссийский боевиков. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках враг применил автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области задокументировано пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, военные Объединенных сил сбили беспилотник противника.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/378224296861683/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий. 29 октября в результате нарушения боевиками режима тишины были ранены двое украинских военных, 30 октября двое погибли.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / В Минске проходит женский марш солидарности

07.08 / Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными россиянами

07.08 / Историк-предсказатель предрекает победу на американских выборах Байдену

22.10 / Верещук: Однажды у меня было девять телеэфиров в день

06.07 / Число растет. В брестском “Динамо” 16 человек заразилось коронавирусом

21.08 / Лайнер Boeing 737 MAX переименовали

27.10 / Changan отложила запуск пикапа Hunter в России

02.10 / МИД Армении сообщил о готовности к переговорам по Нагорному Карабаху

25.09 / Белый дом: президент Трамп примет результаты свободных и справедливых выборов

02.07 / Волонтеру Конституции предложили замуж во время голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска