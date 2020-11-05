 

Количество больных COVID-19 в мире превысило 48 млн человек

05.11.2020, 8:40, Новости дня

Количество случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире по состоянию на утро 5 ноября составляет 48,03 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

За время пандемии 1 млн 224 тыс. человек умерли, 31,83 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением инфекции являются:

США (9 млн 480 тыс. заболевших, 233,7 тыс. умерших, 3,74 млн выздоровевших);
Индия (8 млн 313 тыс. заболевших, 123,6 тыс. умерших, 7,6 млн выздоровевших);
Бразилия (5 млн 590 тыс. заболевших, 161,1 тыс. умерших, 5,07 млн выздоровевших);
Россия (1 млн 680 тыс. заболевших, почти 29 тыс. умерших, 1 млн 259 тыс. выздоровевших);
Франция (1 млн 591 тыс. заболевших, 38,7 тыс. умерших, 126 тыс. выздоровевших).

Также отметку в 1 млн заболевших преодолели Испания, Аргентина, Колумбия и Великобритания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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