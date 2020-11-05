 

В РФ задумались над ужесточением правил оборота оружия

05.11.2020, 8:08, Новости дня

Госдума изучит вопрос об ужесточении правил оборота гражданского оружия в России, речь идет об уравнивании требований к владению нарезным и гладкоствольным оружием, поскольку разница между технологиями их производства нивелировалась.

На портале госзакупок было размещено техзадание исследования Госдумы «Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему», сообщают «Известия».

На сегодня рынок гражданского оружия ограничен требованиям к его владельцам, которые должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного оружия. В 1990-е производители стали предпринимать усилия для обхода этого ограничения. В частности, они стали использовать технологию овально-винтовальной сверловки ствола. Благодаря ей обеспечивается высокая скорость пули, повышается кучность и точность стрельбы. За счет этого «условно гладкоствольное» оружие приближено к нарезному. 

В документах подчеркивается, что «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию». При том что официально российским законодательством установлен запрет на оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.

В ходе исследования МГУ проведет анализ и разработает предложения по усовершенствованию регулирования оборота гражданского оружия и патронов. Речь может идти о новых ограничениях для владения гладкоствольным оружием, пояснили в Госдуме. 

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что необходимо понять, близки ли по своим параметрам гладкоствольное и нарезное оружие, и, исходя из этого, станет ясно, нужно ли вводить те или иные ограничения.

Ранее в Собвезе заявляли, что число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия в России, стабильно растет. 



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