 

Сосед инициатора драки в Волгограде из-за ссоры в чате рассказал об угрозах

05.11.2020, 8:08, Новости дня

Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали о его агрессивном характере и якобы имевших место угрозах.

Сосед Мелконяна рассказал, что тот угрожал физической расправой в ответ на безобидные замечания. Арестованный открыл мастерскую по ремонту машин под окнами его дома, и это создавало неудобства для местных жителей из-за шума и сильного запаха краски, передает портал V1.ru.

«Пытался с ним поговорить по-человечески и попросить перенести мастерскую, но в ответ ничего, кроме как «иди куда подальше», я не слышал. И угрозы были: «Подойдешь ближе метра – убью, ушатаю», – рассказал мужчина.

Другой житель Волгограда заявил, что Мелконян «постоянно попадал в неприятные истории». Он уже якобы избивал людей, угонял машину и «деньги с кого-то вымогал».

Волгоградец добавил, что Мелконян и погибший отец-одиночка Роман Гребенюк жили по соседству, при этом последний никогда ни с кем не конфликтовал.

«Арсен очень старался вывести Рому на эмоции, но поняв, что ему это не удается, решил расправиться доступным ему способом», – предположил источник.

Напомним, 2 ноября СМИ публиковали фрагмент переписки, где Гребенюк пишет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет».

К концу разговора присоединился супруг женщины, который в аудиосообщении говорит отцу-одиночке, что найдет его, где бы он ни был, и рекомендует заранее взять больничный.

Мужчина был избит и умер в реанимации, не приходя в сознание.

На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства это дело.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Село в Приморье эвакуировали из-за повышения уровня воды в реке

06.07 / Резников заявил, что Россия готова к уступкам по Донбассу

12.10 / В Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость

10.08 / Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

19.10 / «Пришло время действовать» — французский генерал призвал власть к решительному ответу на очередной теракт

12.08 / Европейской части РФ предсказали арктическое вторжение

16.08 / В РФ за сутки выявили 4969 случаев коронавируса

19.07 / Эсминец ВМС США направился в Черное море для участия в учениях с Украиной

13.07 / Христианские изображения собора Святой Софии во время молитв мусульман будут прикрывать

24.07 / Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска