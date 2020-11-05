 

Байден приготовился принять власть у Трампа

05.11.2020, 7:58, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил «сайт переходного периода», направленный на подготовку к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа.

На сайте размещено одно сообщение и фотография Байдена на синем фоне. Сайт открыт, хотя Байден еще не набрал необходимые для победы на выборах голоса 270 выборщиков.

«Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны – от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости – и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день», – передает РИА «Новости» текст заявления на сайте.

Также Байден в случае победы на выборах главы государства пообещал возобновить участие США в Парижском соглашении по климату сразу же после инаугурации. Он напомнил, что действующая администрация президента Дональда Трампа вышла из соглашения. «А ровно через 77 дней администрация Байдена вновь к нему присоединится», – передает ТАСС сообщение Байдена. Как ожидается, если Байден победит на выборах, его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

Выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. 



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