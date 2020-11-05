Спорт: РФ предлагают сомнительный чемпионат по футболу

05.11.2020, 7:57, Новости дня

UEFA всерьез изучает вопрос о том, чтобы провести в РФ чемпионат Европы 2021 года по футболу, утверждает французская пресса. Подготовка к нему не займет много времени и не потребует денег – вся необходимая инфраструктура сохранилась с ЧМ-1018. Однако целесообразность проведения чемпионата в РФ вызывает вопросы из-за закрытых по причине пандемии границ.

Россия может единолично провести чемпионат Европы по футболу – 2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила французская газета Le Parisien. Источники издания утверждают: организатор Евро-2020, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) «серьезно изучает российский сценарий».

Напомним, что по замыслу UEFA главное футбольное событие континента должно было стать первым чемпионатом, матчи которого прошли бы не на территории одной страны либо двух граничащих друг с другом государств, а сразу в 12 странах. В частности, четыре игры предполагалось провести на стадионах Санкт-Петербурга. Но план матчей в дюжине стран оказался сорван из-за COVID-19, жалуется Le Parisien.

Источники газеты утверждают, что РФ в начале пандемии уже предлагала организаторам Еврокубка провести у себя турнир в изначально запланированные даты – с 12 июня по 12 июля 2020 года. Тогда представители Москвы, в частности, указывали на относительно низкий уровень заболеваемости COVID-19 в стране.

Отметим, что пока идет лишь об утечке информации. UEFA на запрос Le Parisien ответила, что ожидает утверждения окончательных мер эпидемиологической безопасности в принимающих странах. Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил РИА Новости, что ему ничего не известно о планах, описанных в Le Parisien. Напомним, что в марте Сорокин констатировал: задумываться о подаче заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в РФ можно не ранее чем через восемь лет.

В том, что Евро-2020 может пройти в нашей стране, усомнился почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. «Я думаю, что это маловероятно, потому что в РФ каждый день по 18 тысяч новых заболевших. И ответственность РФ будет нести не только за свою команды, но и за остальных участников», – отметил Колосков порталу «Спорт-экспресс».

Но отметим, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций ведут речь не о полной отмене чемпионата из-за коронавируса, но о возможности сокращения числа локаций, на которых будет проходить ЧЕ. Как напоминает «Коммерсант», в октябре об этом сообщил президент UEFA, представитель Словении Александер Чеферин. «Должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести турнир, например, в 11, или пяти, или даже в одной. В зависимости от того, какой будет ситуация», – отметил тогда Чеферин. Позиция Союза футбольных ассоциаций с этого момента не изменилась, подчеркнули в UEFA, чей комментарий цитировал портал Спорт-24.

Таким образом, «российский сценарий», который упомянул Le Parisien, нельзя сбрасывать со счетов. Но возникает вопрос – успеет ли РФ в одиночку подготовиться к проведению крупнейшего футбольного мероприятия европейского континента.

Бывший главный тренер сборной, а ныне депутат Госдумы, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев отвечает на этот вопрос утвердительно.

«Пока нет оснований точно говорить о том, что чемпионат Европы пройдет в РФ или в какой-то другой стране, это можно только планировать. Но РФ готова к проведению этого состязания в 2021 году», – подчеркнул Газзаев в комментарии газете ВЗГЛЯД. «Два года назад мы провели блестящий Чемпионат мира, и вся инфраструктура, базы, гостиницы остались, – напомнил собеседник. – Поэтому РФ – идеальное место для проведения первенства Европы в следующем году».

Депутат Газзаев не видит для РФ и финансовых проблем в организации чемпионата. «Единственная проблема – в том, насколько это позволит эпидемиологическая ситуация в мире. Слишком много факторов, которые не позволяют точно сказать, будет проведен чемпионат или нет – какие ограничения будут действовать к этому моменту, кто из команд-участниц сможет приехать», – рассуждает заслуженный тренер России.

В целом, оптимистично настроен и член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. «Думаю, как вариант, UEFA рассматривает проведения чемпионата в одной стране, которой как раз может стать Россия. Тем более, что о своей готовности она уже заявляла», – сказал член исполкома РФС газете ВЗГЛЯД. По оценке Лебедева, располагая объектами и тренировочными базами, оставшимися от ЧМ-2018,

РФ может за месяц подготовиться к приему Чемпионата Европы.

Лебедев полагает, что свою лепту может внести то, что «ситуация с пандемией коронавируса у нас в стране, хоть и чуть-чуть, но все-таки лучше, чем в странах Европы». «И весной мы легче преодолели первую волну, и сейчас у нас нет таких ограничений, что вводятся в Европе. В-третьих, у нас до сих пор болельщики, пусть и ограниченно, но ходят на футбольные матчи. А мы знаем, что многие европейские страны до сих пор проводят матчи без зрителей, даже в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы», – отметил парламентарий. Конечно, к лету следующего года все может измениться в ту или другую сторону, рассуждает депутат Лебедев. Но, уверен он, решение UEFA нужно принимать именно сейчас. Поэтому, по мнению собеседника, вариант с проведением Евро-2020 в РФ «вполне рассматривается».

По словам депутата Госдумы Николая Валуева, разговоры о полном переносе Евро-2020 в РФ шли уже давно. «Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту, – сказал Валуев порталу «Спорт24». – Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет. За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России».

«Вопрос только заключается в целесообразности, потому что сейчас финансовая история везде непростая», – сказал газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Действительно, пандемия не лучшим образом сказалась на доходах европейских футбольных фанатов, которые готовы были приехать в другую страну и поддержать свои сборные на ЧЕ-2020.

«Кроме того, из-за коронавируса между странами стоят санитарные кордоны, непонятно, когда возобновятся регулярные перелеты», – напомнил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, Евро-2020 в РФ будут поставлены закономерные медицинские, санитарные и бюрократические преграды. Следовательно, такого массового потока туристов, который был на ЧМ-2018, сейчас просто не будет, констатировал эксперт.

Напомним, что в федеральной госпрограмме по подготовке к ЧМ-2018 была обозначена сумма 678 млрд рублей, общие расходы сверх этой суммы – около 900 млрд рублей. По оценкам Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), чемпионат принес РФ более 850 млрд рублей – таким образом, страна почти полностью перекрыла затраты на проведение мундиаля.

«Рассчитывать даже на приблизительную окупаемость мероприятия, мягко говоря, сложно.

Не будет туристов, болельщиков – не будет денег, – отметил Колташов. – ЧМ-2018 года окупился не только от продажи билетов на стадион, но и от денег, которые приезжие болельщики потратили в РФ на свои жизненные и культурные нужды».

Впрочем, с другой стороны, надо отметить, что меньшее число иностранных болельщиков – туристов, и меньшее количество наших фанатов на трибунах означает и меньшие расходы на обеспечение безопасности. В частности, не придется ставить большое количество рамок на стадионах, и стягивать дополнительные силы полиции. Но главное – в подготовке к гипотетическому ЧЕ-2021 в РФ не будет такой статьи расходов, как строительство новых и ремонт существующих спортивных объектов. Ведь, как уже было сказано выше, все уже готово с ЧМ-2018.

В любом случае, если в РФ пройдет чемпионат Европы, то он вряд ли принесет такие доходы, как мундиаль двухлетней давности, полагает Колташов. Но, отмечает эксперт, в таких проектах, как прием мировых спортивных состязаний, есть две составляющие – окупаемость и престиж. «Чисто технически еврокубок в РФ провести возможно и реально, – уверен собеседник. – Это поднимет престиж РФ не только в спортивном плане». И в 2018 году на Россию оказывалось сильное политическое давление, напомнил Колташов. Но, как тогда признал журнал Forbes, мундиаль повысил привлекательность нашей страны для зарубежных инвесторов.

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