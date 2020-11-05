 

Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова

05.11.2020, 7:57, Новости дня

Защита Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, требует допросить главу МВД Украины Арсена Авакова, сообщил на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк.

Он напомнил, что 18 июля 2014 года, на следующий день после трагедии, «украинский министр внутренних дел опубликовал на своей странице в Facebook ссылку на видео в YouTube. В подписи к видео было заявлено, что секретные службы Украины наблюдали перемещение низкорамного полуприцепа с ракетным комплексом у российской границы, и что это именно тот комплекс, из которого был сбит рейс MH17.

По словам ван Эйка, это видео вызывает много вопросов. «Поэтому мы хотели бы допросить Авакова в качестве свидетеля, чтобы он рассказал, когда и почему это видео привлекло его внимание. У защиты также вызывает интерес, рассматривали ли украинские власти возможность остановки тягача, если они подозревали, что из этого «Бука» был сбит рейс MH17, или, по крайне мере, организации слежки за ним. Кроме того, мы хотели бы узнать у Авакова, как он мог знать, что самолет был сбит из «Бука», – передает ТАСС слова адвоката.

Напомним, в среду адвокат Сабине тен Дуссхате сообщила, что защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году сомневается в надежности свидетелей, выбранных Советом безопасности Украины и достоверности их показаний.



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