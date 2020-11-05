 

Ксения Бородина продемонстрировала квартиру мамы и бабушки

05.11.2020, 7:53, Разное

Российская телеведущая Ксения Бородина показала, в какой квартире проживают ее мама и бабушка. Знаменитость вместе с детьми отправилась к родственникам в гости, а процесс запечатлела на видео, которое затем было опубликовано в Instagram.
Изначально Ксения Бородина продемонстрировала подъезд жилого дома, который из-за отсутствия ремонта выглядел плачевно, но вот сам квартира оказалась уютной, несмотря на малую площадь. В ней на сегодняшний день проживают мама и бабушка телеведущей проекта «Дом-2».

Хозяйки квартиры с большим вниманием отнеслись к организации интерьера. Так, в комнатах присутствуют многочисленные статуэтки и часы, но в первую очередь в глаза бросаются фотографии Ксении Бородиной и внучек. Телеведущая пришла в гости с наполненными едой пакетами и цветами, а ее родители к приходу решили приготовить пирожки, которые знаменитость учуяла еще на пороге.



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