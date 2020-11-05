Мнение: Отчего распался СССР

05.11.2020, 6:55, Разное

О будущем нынешней России не надо гадать, ведь ничего нового не происходит. Давно подмечено, что Россия 2000-ных чем дальше, тем больше походит на СССР времен застоя. То же обилие нефтедолларов, то же доминирование государства в экономике, зажим свободы слова, декоративные выборы, всевластие “партии власти”, келейность, непогрешимые и несменяемые лидеры во главе, фактическое отсутствие парламента, скудость и выхолощенность политической жизни… Даже во внешнеполитическом плане у руководства РФ все отчетливее старая, привычная установка на “пещерный антиамериканизм” и холодную войну.

Словом, опять “всё идет по плану”. Следовательно, у нас есть все основания полагать, что копия (наша РФ) имеет тенденцию повторить судьбу оригинала (СССР). То есть, чем обсуждать схоластические вопросы типа “просидит ли Путин до 2030 года” (они подобны популярным на Западе в начале 80-х спорам “удастся ли США так же успешно сопротивляться экспансии СССР в 21 веке”), нам надо бы понять, наконец, другое: почему распался СССР? Ответив на этот вопрос, мы, скорее всего, поймем и то, какая судьба в ближайшем будущем ожидает РФ.

На вопрос про СССР есть два наиболее распространенных типа ответов: назовем их “коммунистический” и “демократический”. Сторонники первого уверены, что СССР пал жертвой некоего заговора злокозненных внешних сил. В качестве заказчиков называются ЦРУ, Моссад, “мировая закулиса”, английская МИ-5, всемирная сеть жидомасонов и т.д. Вариантов куча, но суть “теорий заговора” одна: был некий могучий, свободный Советский Союз, жизнь в нем была в целом замечательной, народы в нем процветали – в братской семье… но увы! Вмешались враги, подкупили руководство, навязали “чуждые западные ценности” – и вот результат: каких-то 6 лет (с 1985-го по 1991) и “великого-могучего” не стало.

Число сторонников второго, “демократического” подхода в последнее время сильно поубавилось, хотя еще в начале 90-х они составляли ощутимое большинство. “Демократы” считают, что причиной краха СССР стал неудержимый подъем волны всенародного гнева – то есть видят прежде всего причины внутренние. Суть данного взгляда, если коротко: жизнь в Союзе была скудна, грустна, бесперспективна, в какой-то момент народу это надоело, режим перестал его устраивать, народ поднялся и в одном могучем порыве смел КПСС вместе с СССР в помойную яму Истории.

Оба основных подхода, если вдуматься, малоубедительны. Начнем с первого, наиболее популярного, пожалуй, сегодня в общественном сознании. Не совсем ясно, например: какие, собственно, богатства мира надо было предложить руководителям процветающего (по мысли адептов данного подхода) 250-миллионного государства, претендующего на мировое господство и уже так или иначе контролирующего полмира, включая собственную территорию размером в 1/6 часть суши? Если ставить задачу таким образом – перед нею, похоже, спасовал бы и сам Искуситель, однажды уже обломившийся с ее решением при встрече с другим известным библейским персонажем. А тот ведь был наг и бос!

Можно, конечно, допустить, что руководство в позднем СССР принадлежало клиническим дебилам, которые прельстились пачкой баксов и виллой в Швейцарии, даже не подумав, что из-за этого они теряют все и всяческие Форосы в различных благодатных местах необъятного Союза и стран-сателлитов, не говоря уж о золотовалютном запасе страны победившего гегемона. Променяли, так сказать, право первородства на чечевичную похлебку.

Может, конечно, и так – но непонятно, как же могла процветать страна с продажными идиотами во главе? И, если политическая система допускала проникновение на самые высшие уровни продажных идиотов – может быть, она и не была так уж идеальна?

А может быть, все наоборот? То есть: если верховное руководство “процветающей страны” готово из-за простого подкупа сдать всю свою страну с потрохами, это как раз и говорит о РЕАЛЬНОМ уровне благосостояния этой страны? Еще точнее: такая концепция больше всего говорит о тех, кто ее придерживается. Какое на самом деле мнение о “процветании” СССР у тех, кто с пеной у рта отстаивает “продажность Горбачева, Яковлева, Ельцина и всей той шайки”.

Попросту говоря: сторонников теории заговора не смущает их ключевое утверждение, что “продажные руководители” сдали их любимый СССР “за чечевичную похлебку”. Что доказывает – цену СССР они сами прекрасно знают.

Однако и с версией противоположного лагеря не все ладно. Те, кто помнит, как развивалась “Перестройка”, отдают себе отчет в довольно печальном обстоятельстве: активность “народных масс” с 1985 по 1989-й всегда усиливалась по мере идущего сверху ослабления зажима политической активности, – а не наоборот. То есть вовсе не “народ” был движущей силой “демократических перемен”: скорее, народ поначалу крайне робко, а потом все более охотно пользовался результатами совершаемого совершенно помимо него “ослабления гаек”. Пожалуй, лишь на самых последних этапах “перестройки”, в 1990-91 гг. “народная стихия” действительно обрела мощь и некоторую самостоятельную ценность, начав опережать реформаторские порывы Власти. Когда в августе 1991 года власть решила на время “подморозить” эксперимент – ей уже этого не удалось…

Получаем, что обе популярные версии в той или иной мере несостоятельны, хотя в каждой так или иначе отражена фактология. Действительно, с середины 80-х власть начала последовательно и постепенно ослаблять политический “зажим”: начала со свободы слова, потом перешла к “демократизации партии”, потом – уже и к прямой передаче рычагов власти в стране к напрямую избираемым Советам… И, в самом деле – митинговая и политическая активность “низов” постоянно нарастала параллельно с этим процессом.

Но ПОЧЕМУ все это происходило? Была ли реформаторская активность властей инспирирована извне? Был ли демократический подъем действительно спонтанным?

Ответ на вопрос гораздо проще, чем может показаться. Он – в состоянии казны “первого в мире государства рабочих и крестьян” на день его похорон – 30 декабря 1991 года. Если память мне не изменяет – 5 миллионов долл. в хранилищах ГосБанка СССР. На все 250 млн. сограждан. И ВСЁ.

То есть – процветающая страна банально обанкротилась. А, поскольку, в силу особенностей госсобственности при социализме, эта страна одновременно была и квази-предприятием (“корпорация СССР”, так ее еще называли), на котором работали почти все ее граждане – обанкротились, вылетели с работы, потеряли накопления и пенсионные сбережения заодно и все жители страны.

А теперь зададим себе вопрос: неужели понимание неизбежности банкротства такого (повторим вслед за Путиным) геополитического масштаба пришло к руководству страны только накануне неизбежного? Не правильнее ли будет допустить, что “наверху” догадывались о том, “куда все катится”, еще “задолго до”?

Если мы допустим такое предположение – все встанет на свои места, и мы поймем смысл затеянной “Перестройки”, а по сути – масштабнейшего делегирования “вниз”, “в народ” полномочий властной прослойки СССР. Властью, как не раз уже было отмечено, добровольно никто не делится; однако в данном случае подошедшее к краю ЭКОНОМИЧЕСКОЙ пропасти руководство СССР делилось с народом не столько властью, сколько ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

“Отцам СССР” банально не хотелось, когда придет финальный… гм! конец с 5 млн. долл. в казне, остаться перед разъяренным народом один на один и “в ответе за всё”. Отсюда и постепенная сдача полномочий. В “софт”-варианте мы увидели повторение истории еще раз в 1998 году, когда В.Черномырдин “уступил” пост Премьера страны радостному “киндер-сюрпризу” Кириенко. “Дал порулить”. В мае уступил, в августе – дефолт, Кириенко, как “несправившегося” и “развалившего хозяйство” снимают, в сентябре Черномырдин снова выставляется в претенденты на пост Премьер-министра, “спасать разоренную предшественником страну”. В 1998 году, впрочем, триумфального возвращения не получилось, как не получилось и у коммунистов в 1993-м.

Зато у “комми”, перекрасившихся до неузнаваемости, получилось в 2000-ном, даже в 2003-м – с момента, когда новая власть опять принялась ударно строить на месте РФ мини-СССР, усердно воспроизводя все ошибки и все неэффективные экономические решения “отцов”.

Какой же конец ждет РФ? Да все тот же. Наши правители и большая часть народа все никак не могут понять, что социализм и госсобственность неэффективны. Нефтедоллары преходящи, а неэффективность вечна. Урок не усвоен, его придется повторить.

Очевидно, что РФ уверенно идет по пути СССР все туда же – к глобальному банкротству. Скоро это понимание дойдет и до верхушки нынешней РФ. И значит, скоро мы опять увидим “ослабление гаек” и “подьем активности масс”. Не потому, что Пути-пут вдруг сделается демократ; просто верхушка опять начнет спасать свою шкуру.

Какое, интересно, государство на нашем проклятом месте повторит лет через 25 тот же путь? Московско-Тюменское воеводство? Уральское княжество?

Бог весть…