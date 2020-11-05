Переболевший коронавирусом Стас Пьеха рассказал о том, что ему помогло справиться

05.11.2020, 6:53, Разное

Российский певец Стас Пьеха рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусной инфекцией. Исполнитель послушно исполнял все требования врачей и пытался заниматься дыхательной гимнастикой, разработанной Стрельниковым.

Артист признается, что самыми тяжелыми для него оказались первые два дня, когда у него температура поднялась до 40 градусов, и было ощущение «ломки». Затем он перестал воспринимать запахи и вкус, а врачи намекнули ему на то, что у Стаса Пьеха могут диагностировать пневмонию.

Однако отчаиваться певец не стал. Для ускорения выздоровления он прибегнул к дыхательной гимнастике Стрельникова, а также прислушивался ко всем указаниям врачей. По словам Стаса Пьехи, на сегодняшний день он практически выздоровел, если не учитывать проблемы с иммунитетом. Пение сейчас он практикует только дома, также артист принимает назначенные медиками витамины, старается пить больше жидкости и следит за уровнем кислорода в крови.