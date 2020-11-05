 

Переболевший коронавирусом Стас Пьеха рассказал о том, что ему помогло справиться

05.11.2020, 6:53, Разное

Российский певец Стас Пьеха рассказал, что помогло ему справиться с коронавирусной инфекцией. Исполнитель послушно исполнял все требования врачей и пытался заниматься дыхательной гимнастикой, разработанной Стрельниковым.
Артист признается, что самыми тяжелыми для него оказались первые два дня, когда у него температура поднялась до 40 градусов, и было ощущение «ломки». Затем он перестал воспринимать запахи и вкус, а врачи намекнули ему на то, что у Стаса Пьеха могут диагностировать пневмонию.

Однако отчаиваться певец не стал. Для ускорения выздоровления он прибегнул к дыхательной гимнастике Стрельникова, а также прислушивался ко всем указаниям врачей. По словам Стаса Пьехи, на сегодняшний день он практически выздоровел, если не учитывать проблемы с иммунитетом. Пение сейчас он практикует только дома, также артист принимает назначенные медиками витамины, старается пить больше жидкости и следит за уровнем кислорода в крови.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Белла Хадид спровоцировала слухи о рождении ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика

15.09 / «Тут и беременные есть, где рожать они будут — на земле?»

20.09 / Мнение: О перспективах протестов в Белоруссии.

12.10 / Не спорь со мной, Никас Сафронов! – Личное мнение

30.08 / ОМОН перекрыл для протестующих дорогу к резиденции Лукашенко

01.10 / Ученые выяснили, что мешает детям научиться читать

08.09 / Мнение: Приезд

18.10 / Лариса Гузеева обосновала причину отказа от средств индивидуальной защиты издержками профессии

30.09 / В Раде предупредили украинцев об экономическом тупике: Будет очень плохо

27.07 / Обнаружены новые эффективные препараты против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска